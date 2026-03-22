’Arte bianca paesana’ il volume sul pane e la voce dei fornai

Nella città di Bondeno si è tenuta la presentazione del volume “Arte bianca paesana”, dedicato alla storia, alle tradizioni e ai significati del pane locale. Il libro approfondisce il ruolo del pane nella cultura della comunità e raccoglie le testimonianze dei fornai del territorio. La presentazione ha coinvolto residenti e appassionati di gastronomia tradizionale, attirando l’attenzione di molti presenti.

C’era attesa da parte della comunità riguardo la presentazione del nuovo volume “Arte bianca paesana” della città di Bondeno, dedicato alla scoperta della storia, delle tradizioni e dei significati del pane tipico locale. Una Sala 2000 gremita fino all’ultimo posto disponibile ha fatto da cornice, venerdì pomeriggio, a una pubblicazione che racchiude poi le interviste a tutti i fornai in attività e a quelli in pensione del territorio bondenese, oltre a una sezione finale dedicata alle ricette di recupero del pane raffermo. “Bondeno come il pane” è stato il leitmotiv della presentazione, "a richiamare il famoso proverbio “buono come il pane”, pronunciato quando si vuole parlare bene di qualcuno, e a significare un legame unico tra la nostra città e i prodotti da forno – ha detto il sindaco, Simone Saletti, durante la presentazione –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Arte bianca paesana’, il volume sul pane e la voce dei fornai Articoli correlati Pane, un’arte del paese. Le voci dei fornai in un libroC’è un profumo che attraversa i secoli, capace di unire le generazioni intorno ad una tavola apparecchiata che sa di casa, amici, famiglia: è il... Iran, l’allarme dei fornai milanesi: il prezzo del pane rischia di superare la soglia critica per le famiglieMilano, 11 marzo 2026 – Le conseguenze del conflitto in Iran e i complessi scenari internazionali potrebbero incidere in maniere significativa anche... Approfondimenti e contenuti su Arte bianca Temi più discussi: ’Arte bianca paesana’, il volume sul pane e la voce dei fornai; Bondeno celebra il pane tradizionale con il nuovo volume Arte bianca paesana; Pane, un’arte del paese. Le voci dei fornai in un libro; Alla scoperta del passato: visite guidate al Museo La Tratta. ’Arte bianca paesana’, il volume sul pane e la voce dei fornaiC’era attesa da parte della comunità riguardo la presentazione del nuovo volume Arte bianca paesana della città di Bondeno, dedicato alla scoperta della storia, delle tradizioni e dei significati de ... ilrestodelcarlino.it Pane, un’arte del paese. Le voci dei fornai in un libroBondeno: venerdì alle 18 verrà presentata l’opera collettiva dei maestri. Hanno contribuito ricercatori che hanno curato gli approfondimenti storici. msn.com Sala gremita per la presentazione del volume che racconta storia, volti e ricette dell’arte bianca locale, tra memoria, comunità e identità territoriale - facebook.com facebook