Il dentista romano Cristiano Ricciardi è stato arrestato all’ingresso del carcere di Benevento mentre si preparava a entrare nella struttura per motivi professionali. Durante i controlli, gli agenti della polizia penitenziaria avrebbero scoperto nel suo trolley circa 93 grammi di hashish, suddivisi in più involucri. Secondo quanto riportato da Repubblica, determinante l’intervento dei cani antidroga, che hanno segnalato la presenza della sostanza durante le verifiche di routine. Il professionista, 59 anni, è una figura nota negli ambienti della Roma frequentata da vip e professionisti, dove esercita la sua attività. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe inizialmente cercato di spiegare l’accaduto dichiarando di non sapere come la droga fosse finita nel bagaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arrestato il dentista dei vip Cristiano Ricciardi: "Portava un etto di hashish in carcere"

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