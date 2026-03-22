Arnaud Orain l’angoscia del limite genera violenza

In uno dei principali punti critici del commercio globale di petrolio, lo stretto di Hormuz, oltre mille navi sono ferme a causa dell’attacco statunitense all’Iran e delle tensioni in corso. Questa situazione ha causato un blocco significativo delle rotte marittime, evidenziando le difficoltà di una delle vie più strategiche per il trasporto di energia nel mondo. La crisi ha coinvolto numerosi operatori e compagnie marittime.

Saggi La militarizzazione di spazi marittimi e snodi commerciali ha precedenti che hanno portato a «La confisca del mondo»: cinque secoli di soprusi nel libro di Arnaud Orain, da Einaudi Saggi La militarizzazione di spazi marittimi e snodi commerciali ha precedenti che hanno portato a «La confisca del mondo»: cinque secoli di soprusi nel libro di Arnaud Orain, da Einaudi In uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio – lo stretto di Hormuz – oltre mille navi risultano bloccate a seguito dell’attacco statunitense all’Iran e della conseguente escalation militare in Medio Oriente. Il valore complessivo delle imbarcazioni ferme supera i 25 miliardi di dollari, secondo la Lloyd’s Market Association di Londra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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