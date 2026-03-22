Arnaud Orain l’angoscia del limite genera violenza

Saggi La militarizzazione di spazi marittimi e snodi commerciali ha precedenti che hanno portato a «La confisca del mondo»: cinque secoli di soprusi nel libro di Arnaud Orain, da Einaudi Saggi La militarizzazione di spazi marittimi e snodi commerciali ha precedenti che hanno portato a «La confisca del mondo»: cinque secoli di soprusi nel libro di Arnaud Orain, da Einaudi In uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio – lo stretto di Hormuz – oltre mille navi risultano bloccate a seguito dell’attacco statunitense all’Iran e della conseguente escalation militare in Medio Oriente. Il valore complessivo delle imbarcazioni ferme supera i 25 miliardi di dollari, secondo la Lloyd’s Market Association di Londra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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