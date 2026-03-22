Arezzo ha annunciato l’intenzione di realizzare un aeroporto, mentre a Manciano si discute se siano stati avvisati o meno. La notizia arriva da un comunicato stampa firmato dal capogruppo di Rinascimento Castiglionese, che mette in evidenza come si siano presi decisioni e si siano comunicati i progetti. La questione riguarda quindi le procedure di informazione tra le amministrazioni coinvolte.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese Oh bella lì, ora s’è scoperto che ad Arezzo c’hanno pure l’aria da spartì. E senza nemmeno chiedere il permesso. Succede che, in mezzo alla campagna elettorale, vien fuori l’idea geniale: prendere l’aviosuperficie di Manciano e trasformalla, così, con due parole buttate lì, in una specie d’“aeroporto allargato”. Che poi, già la definizione fa sorridere: “allargato” quanto? Con che soldi? E soprattutto. deciso da chi? A dirlo è stato il candidato Comanducci, davanti alla platea di Confindustria, tutto convinto: “si potrebbe fare insieme” col sindaco Agnelli. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo vuol fa’ l’aeroporto… ma Manciano l’hanno avvisata o no?

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