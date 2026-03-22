Arci bando per un posto di lavoro | al mese si guadagna quanto un rider

L’Arci ha pubblicato un bando di lavoro che offre uno stipendio mensile equivalente a quello di un rider. L’organizzazione si impegna a promuovere diritti e a sostenere chi si trova in difficoltà, mantenendo un tono di solidarietà e attenzione sociale. La proposta si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare il ruolo di un partito che si definisce sociale e di sinistra.

Senza perdere la tenerezza. Estendere i diritti. Braccio teso (no, non quello) verso chi ha bisogno. Il partito sociale della sinistra. Dal 1957 l’Arci (Associazione ricreativa e culturale italiana) conia e ricicla slogan e certezze solidali. Oggi è una rete di mezzo migliaio di circoli, una ramificazione capillare di enti e comitati di gestione. Un apparato. Perciò, ha bisogno di gente che ci lavori sul serio. Il che in genere comporta l’essere pagati. Invece in questi giorni si è destato un vespaio di proteste per un bando di Arci Torino in cui si offriva un posto di “Responsabile dell’ufficio di Comunicazione”. Responsabile con la R maiuscola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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