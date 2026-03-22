Archivi Sonori una memoria nello spazio del presente

Gli Archivi Sonori sono stati aperti al pubblico la scorsa settimana nel Palazzo Malagola e saranno accessibili ogni venerdì. Si tratta di un insieme di registrazioni e materiali audio che rappresentano una memoria storica conservata in uno spazio contemporaneo. L’evento ha attirato visitatori interessati a esplorare questa collezione sonora, che si può visitare nel cuore della città.

Mappe A Palazzo Malagola, una nuova tappa del Centro di ricerca vocale ideato da Ermanna Montanari. Il corpo del suono, l’arte della performance «esposta», l’ascolto Mappe A Palazzo Malagola, una nuova tappa del Centro di ricerca vocale ideato da Ermanna Montanari. Il corpo del suono, l’arte della performance «esposta», l’ascolto C’è un cuore a fare da bussola fra gli Archivi Sonori che ora abitano Palazzo Malagola, e che hanno aperto al pubblico la scorsa settimana (saranno fruibili ogni venerdì e il primo sabato del mese, 10.00-18.00). Nel piccolo quaderno rosso con le note di presentazione leggiamo che questo cuore da cui si dipanano... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Archivi Sonori, una memoria nello spazio del presente Articoli correlati Aprono gli Archivi Sonori di Palazzo Malagola: un patrimonio multimediale di voci, da Stratos a Ermanna MontanariScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Un patrimonio... Leggi anche: “Gli alieni non riescono a comunicare con noi perché nello Spazio c’è maltempo, è una complicazione trascurata”: la scoperta del SETI Institute Aggiornamenti e notizie su Archivi Sonori Temi più discussi: Roma Film Music Festival 2026; Gazzetta di Benevento; I Dialetti sono cuore, lingua e identità di territori e comunità italiane. Il Centro di ricerca vocale Malagola apre al pubblico i suoi archivi sonoriIl patrimonio multimediale documenta alcune fra le esperienze più rilevanti di artisti performativi internazionali ... ravennaedintorni.it Aprono gli Archivi Sonori: Da Stratos a Ovadia le voci degli artisti avvolgono gli spettatoriErmanna Montanari ed Enrico Pitozzi parlano del centro Malagola. Sabato e domenica l’inaugurazione delle quattro sale ‘immersive’. Saranno fruibili ogni venerdì e il primo sabato del mese, dalle 10 al ... msn.com Al Bif&st 2026 un viaggio nel tempo: voci e immagini storiche inaugurano la settimana del cinema a Bari Una mostra immersiva a Palazzo Starita apre le celebrazioni della XVII edizione del festival, tra archivi sonori inediti e scatti d'epoca. Leggi l'articolo http facebook