La presidente del Consiglio è arrivata all’abbazia di San Giacomo a Pontida per partecipare ai funerali di Umberto Bossi. Durante l’evento, sono stati rivolti applausi e un video ha mostrato il ricordo di Salvini, che ha detto: “Buon viaggio Umberto, con te tutto è iniziato”. La cerimonia ha visto la presenza di diverse personalità politiche.

È arrivata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’abbazia di San Giacomo a Pontida per i funerali di Umberto Bossi. La premier è stata accolta sul sagrato da Giancarlo Giorgetti, che da diverse ore accoglie tutti gli ospiti con i posti riservati, ed è stata salutata da diversi applausi e qualche “Vai Giorgia”. Ma mentre entrava si sono fatti sentire anche i “nostalgici”, con il coro “Secessione” e “Padania Libera”, chissà se rivolto però al vice premier Matteo Salvini che in quel momento si affacciava sulla soglia della scalinata. “Padania libera” è stato scandito anche all’ingresso del presidente del Senato Ignazio La Russa. Momenti di tensione all’arrivo di Salvini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Applausi per Meloni ai funerali di Bossi. Il ricordo di Salvini: “Buon viaggio Umberto, con te tutto è iniziato” (video)

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