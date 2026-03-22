Aoup tra i firmatari della Carta di Erice sull' obesità

Pisa, 19 marzo 2026 - Tra i firmatari della Carta di Erice sull'Obesità presentata in Senato il 4 marzo scorso, in occasione del World Obesity Day 2026, ci sono quattro professionisti dell’Aoup, Stefania Camastra (foto), associata di Medicina interna all’Università di Pisa nonché membro del Consiglio direttivo della SIO-Società Italiana dell’Obesità e medico afferente alla Sezione dipartimentale di Medicina interna a indirizzo immuno-endocrino dell’Aoup (direttore, Alessandro Antonelli), Paola Fierabracci, presidente della SIO regionale Toscana, Guido Salvetti, coordinatore della commissione didattica della SIO, entrambi dell’Unità operativa di Endocrinologia 1 dell’Aoup e Ferruccio Santini, past president della SIO e direttore dell’Endocrinologia 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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