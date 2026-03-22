Anzio esplosione e incendio in una palazzina di corso Italia | due feriti

Anzio, 22 marzo 2026 – Paura ad Anzio, dove un’esplosione ha provocato un incendio all’interno di una palazzina di cinque piani in corso Italia. Sul posto è intervenuta la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma, che ha inviato le squadre 15A, 23A e 32A, oltre al carro autoprotettori, all’ autoscala, al carro teli e all’ autobotte. Secondo le prime informazioni, l’esplosione ha interessato due appartamenti non abitati al secondo piano dello stabile. All’arrivo sul posto, il personale dei vigili del fuoco ha soccorso due persone rimaste lievemente ferite, affidandole alle cure dei sanitari del 118. I due si trovavano all’interno del loro appartamento, situato in prossimità dell’area coinvolta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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