anziani e disabili il paolo ricci alza le tariffe

Il centro socio-sanitario Paolo Ricci ha annunciato un aumento delle tariffe per anziani e disabili. La decisione si rende necessaria per mantenere gli standard delle prestazioni offerte e riguarda tutte le tariffe applicate attualmente. La modifica entrerà in vigore a breve, senza specificare ulteriori dettagli sulle nuove cifre o sui tempi di attuazione.

Il Paolo Ricci dovrà passare da una revisione delle tariffe per continuare a garantire il livello delle prestazioni socio-sanitarie. L’istituto, controllato dal Comune, ha varato il bilancio preventivo 2026 dove prevede di intervenire con aumenti, che ricadranno inevitabilmente sull’utenza. Nel documento di programmazione si evidenzia che "l’attuale incertezza derivante dal contesto socio-economico, la crisi geopolitica, l’inflazione, l’aumento dei prezzi non hanno lasciato indenne l’istituto che, purtroppo, ha registrato un incremento significativo dei costi dei servizi già dal 2025, motivo per cui non sarà possibile garantire le prestazioni senza una revisione delle tariffe". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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