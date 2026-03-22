Anziani debiti e povertà | le crepe sociali del modello sudcoreano

In Corea del Sud, dietro il successo delle industrie di intrattenimento, si nascondono problemi sociali legati a anziani indebitati e povertà diffusa. Sono state segnalate difficoltà economiche tra le fasce più anziane della popolazione, con un aumento delle richieste di assistenza e dei debiti accumulati. Le crepe nel modello sociale si manifestano anche attraverso le difficoltà di molte famiglie e individui.

Sotto la patina delle industrie dorate del K-Pop e del K-Drama, in Corea del Sud c’è un sottobosco fatto di miseria e disperazione. Realtà e storie raccontate da serie e film come Squid Game o Parasite, che assumono drammaticamente forma di fronte a dati e numeri. Secondo un report del Seoul Financial Welfare Counseling Center, gli over 60 sono i più colpiti dalle procedure di bancarotta personale nella Capitale sudcoreana. Si tratta di una tendenza strutturale che riflette cambiamenti profondi nella società, nel mercato del lavoro e nel sistema di welfare del Paese. La vecchiaia, che in molte società industrializzate è associata a una relativa stabilità economica garantita da pensioni e risparmi, in Corea del Sud si trasforma sempre più spesso in una fase di estrema vulnerabilità. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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