Da anni Simona Izzo è legata a Ricky Tognazzi ma, oltre all’attualità, gli appassionati di cronaca rosa hanno spesso indagato sui trascorsi sentimentali dell’attrice e regista e in particolare per il rapporto con l’ex marito, Antonello Venditti. Il matrimonio nel ‘75, la nascita del figlio Francesco e appena 3 anni dopo il grande passo è arrivata la separazione. Nozze brevi e, stando ad alcuni racconti dell’attrice, la liaison sarebbe sfumata per presunte ragioni di infedeltà. A Storie di donne al bivio, Simona Izzo ha parlato del suo matrimonio finito e i tradimenti di Antonello Venditti: «Fossero stati anche solo tradimenti mentali, ci restai male. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Antonello e Francesco Venditti, chi sono l’ex marito e il figlio di Simona Izzo: “Ho sofferto moltissimo”

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