Antenna a Belvedere Comune contrario

Il Comune di Scarlino ha confermato il suo parere negativo riguardo alla costruzione dell’antenna a Belvedere, condividendo la posizione della Soprintendenza. Entrambe le istituzioni hanno espresso il loro disaccordo in merito alla realizzazione dell’impianto. La decisione si basa sulle normative vigenti e sulle valutazioni tecniche adottate dagli enti coinvolti.

Il Comune di Scarlino ha ribadito il parere contrario – così come la Soprintendenza – all’ antenna a Belvedere. A seguito della sentenza del Tar e dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha respinto l’istanza cautelare in appello, si è svolta la seduta della conferenza dei servizi convocata per il riesame del procedimento relativo alla realizzazione dell’antenna. Nel corso della seduta, il Comune di Scarlino ha confermato il proprio parere contrario all’intervento, evidenziando come l’installazione prevista andrebbe a incidere in modo significativo sul paesaggio, compromettendo le visuali dalla collina verso il mare e verso i boschi dell’entroterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antenna a Belvedere, Comune contrario Articoli correlati Leggi anche: "No all’antenna 5G". Comune e cittadini ora fanno quadrato Il Comune approva. La protesta dei residenti: "No all’antenna 5g"Intanto il Comune ha dato l’ok all’azienda Inwit che installerà l’antenna 5G vicino al campo sportivo e al cimitero. Una raccolta di contenuti su Antenna a Belvedere Comune contrario Discussioni sull' argomento Antenna a Belvedere, Comune contrario; Caltanissetta, Chinnici(PD Sicilia): Regione tuteli la Stazione radio e il Parco Antenna Rai. Antenna a Belvedere, Comune contrarioIl Comune di Scarlino ha ribadito il parere contrario – così come la Soprintendenza – all’antenna a Belvedere. A ... lanazione.it Antenna a Belvedere, il Comune: No all’intervento, è incompatibile con il paesaggioFrancesca Travison, sindaco di Scarlino, in provincia di Grosseto, si dice contraria all'antenna a Belvedere.- ... grossetonotizie.com Il Tar boccia l’antenna 5g installata e non ancora operativa a Genico, frazione di Lierna. Esultano i residenti che hanno contestato l’impianto per via dell’impatto ambientale. - facebook.com facebook Antenna a Belvedere, il Comune: "No all'intervento, è incompatibile con il paesaggio" - x.com