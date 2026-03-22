Antenna a Belvedere Comune contrario

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Scarlino ha confermato il suo parere negativo riguardo alla costruzione dell’antenna a Belvedere, condividendo la posizione della Soprintendenza. Entrambe le istituzioni hanno espresso il loro disaccordo in merito alla realizzazione dell’impianto. La decisione si basa sulle normative vigenti e sulle valutazioni tecniche adottate dagli enti coinvolti.

Il Comune di Scarlino ha ribadito il parere contrario – così come la Soprintendenza – all’ antenna a Belvedere. A seguito della sentenza del Tar e dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha respinto l’istanza cautelare in appello, si è svolta la seduta della conferenza dei servizi convocata per il riesame del procedimento relativo alla realizzazione dell’antenna. Nel corso della seduta, il Comune di Scarlino ha confermato il proprio parere contrario all’intervento, evidenziando come l’installazione prevista andrebbe a incidere in modo significativo sul paesaggio, compromettendo le visuali dalla collina verso il mare e verso i boschi dell’entroterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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