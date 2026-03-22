Durante la prima puntata del Serale di Amici 25, Annalisa ha eseguito il brano Canzone estiva, presentandolo al pubblico con una performance dal vivo. Dopo aver cantato, ha introdotto ufficialmente il nuovo singolo, permettendo agli spettatori di ascoltarlo per la prima volta in diretta. La cantante ha portato sul palco il suo stile riconoscibile, attirando l’attenzione sulla sua esibizione.

Annalisa canta Canzone estiva nella prima puntata del Serale di Amici 25 e presenta così a tutti il nuovo brano. La cantante è entrata in studio alla fine della puntata, ha abbracciato Maria De Filippi, e poi ha incendiato lo studio con una esibizione degna di nota. Canzone potente, voce perfetta e performance dirompente. Ecco il video Witty Tv con l’esibizione. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Annalisa canta Canzone estiva nella prima puntata del Serale di Amici 25 | Video Witty Tv

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