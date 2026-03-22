La storia di Anna Mineo è una di quelle che non si dimenticano facilmente. A 32 anni, originaria della provincia di Palermo, è diventata un punto di riferimento per chi cerca un esempio concreto di resilienza, determinazione e capacità di trasformare una fragilità in un motore di rinascita. La sua vita è un intreccio di sport, studio, creatività e un percorso personale che l’ha portata a guardare oltre i limiti fisici con una forza rara. Ma chi è davvero Anna Mineo? Qual è la sua storia? E come è arrivata a inseguire il sogno delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028? Scopriamolo insieme. Anna Mineo è nata con una grave patologia alla gamba sinistra, una condizione che ha segnato profondamente la sua infanzia e il modo in cui ha imparato a muoversi nel mondo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Anna Mineo, chi è la giovane atleta paralimpica: età, storia e il sogno delle Paralimpiadi

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