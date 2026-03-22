Angelika Hutter di nuovo in comunità dopo l'incidente | nel 2023 travolse e uccise un’intera famiglia

Angelika Hutter, 34enne tedesca condannata per il triplice omicidio stradale di Santo Stefano di Cadore del 2023, è tornata nella casa di cura di Ronco all’Adige: lo scorso dicembre era stata travolta da un'auto dopo essersi allontanata dalla struttura. La donna, in libertà vigilata, resta in cura per problemi psicologici e attende la decisione del tribunale sui domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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