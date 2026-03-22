Android ora puoi installare app non verificate | la truffa che Google sta cercando di bloccare

Android ha annunciato che sarà possibile installare app non verificate, una novità che modifica le modalità di gestione delle applicazioni provenienti da fonti esterne. La decisione coinvolge direttamente gli utenti del sistema operativo, che potranno scaricare e installare programmi senza passare per il Google Play Store. La modifica diventa effettiva mentre Google lavora per contrastare truffe e installazioni indesiderate.

Android sta per cambiare radicalmente il modo in cui gestiamo l’installazione di app da fonti esterne. Non si tratta di chiudere l’ecosistema, ma di costruire una barriera intelligente contro un nemico sempre più sofisticato: le truffe telefoniche che sfruttano l’ingegneria sociale per svuotare conti bancari e rubare identità. Matthew Forsythe, Director Product Management per la sicurezza delle app Android, ha annunciato oggi i dettagli finali di un sistema che promette di proteggere gli utenti vulnerabili senza sacrificare la libertà dei power user. La strategia si chiama advanced flow ed è il risultato di mesi di dialogo con la community dopo l’annuncio dei nuovi requisiti di verifica per gli sviluppatori. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Android, ora puoi installare app non verificate: la truffa che Google sta cercando di bloccare Articoli correlati App google indispensabili su android le 6 che non puoi fare a menonell’universo delle applicazioni google disponibili su android, alcune soluzioni emergono come pilastri indispensabili per l’organizzazione... L’app meteo di google per android sta per sparirela trasformazione del meteo di google segna una nuova filosofia di accesso alle informazioni climatiche: l’azienda sta progressivamente superando... Aggiornamenti e notizie su Android ora puoi installare app non... Temi più discussi: Google introduce la sincronizzazione Wi-Fi tra dispositivi con lo stesso account; Google interviene contro Android che abusano delle funzionalità di accessibilità; Ora puoi inviare alle compagnie la posizione del bagaglio smarrito; WhatsApp arriva sugli smartwatch Garmin: ora si può rispondere ai messaggi direttamente dal polso. Bisognerà attendere 24 ore per installare app non verificate su AndroidAndroid introduce un’attesa di 24 ore per installare app non verificate: ecco come cambia il sideloading delle applicazioni di terze parti. techprincess.it Android, bisognerà attendere 24 ore prima di poter installare app di sviluppatori non verificatiGoogle ha in cantiere importanti novità per Android nel 2026, funzionalità pensate per combattere i malware in tutto l’ecosistema. A partire da settembre sono gradualmente previste restrizioni per il ... macitynet.it Cinque software per Android e iPhone per distinguere fiori, erbe, arbusti e alberi come se si avesse un'enciclopedia botanica in tasca facebook HarmonyOS, le app avranno la qualità di quelle Android e iOS entro aprile x.com