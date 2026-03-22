Inter News 24 Andrey Santos Inter, il brasiliano resta un obiettivo concreto dei nerazzurri, che continuano a monitorare il giovane mediano verdeoro del Chelsea. Le manovre di mercato della Beneamata non si fermano mai, nemmeno durante le fasi cruciali del campionato. Al centro delle attenzioni di Piero Ausilio, il Direttore Sportivo della compagine milanese noto per la sua capacità di scovare talenti internazionali, c’è nuovamente il nome di Andrey Santos. Il calciatore classe 2004, un mediano moderno che abbina una raffinata tecnica individuale a una straripante fisicità, è di proprietà del Chelsea ed è considerato uno dei prospetti più luminosi del calcio brasiliano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Andrey Santos Inter, Romano conferma l’interesse nerazzurro: la situazione

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Andrey #Santos all'Inter piace tanto, già durante il 2025 ci sono stati contatti. Il Chelsea l'anno scorso ha rifiutato 50 milioni dall'Arabia. Vedremo cosa farà il Chelsea, l'interesse dell'Inter è di seguirlo. A livello di costi siamo su cifre importanti. [ @FabrizioRo x.com

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