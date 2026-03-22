Andrea Delmastro convocato dalla commissione Antimafia traballa il posto del sottosegretario | cosa rischia dopo il referendum

Il sottosegretario alla Giustizia sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia in un’audizione programmata dopo il voto sul referendum sulla Giustizia. La convocazione è stata annunciata, ma non ci sono ancora date precise, e l’attenzione si concentra sulla possibile ripercussione politica e sulla posizione dell’esponente all’interno del governo. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione su questioni giudiziarie e politiche.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia, ma solo dopo il voto per il referendum sulla Giustizia. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui la presidente della Commissione, Chiara Colosimo, avrebbe già accolto in via ufficiosa le richieste dei partiti di minoranza sul caso dell’esponente di governo di FdI e della sua partecipazione in una società con la figlia di un imprenditore legato alla camorra. L’ufficio di presidenza fisserà il calendario delle audizioni martedì o mercoledì prossimi. Gli atti dell’inchiesta sul clan camorristico dei Senese sarebbero già nelle mani della Commissione. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Caso Delmastro, le opposizioni: “Commissione Antimafia indaghi sul sottosegretario e i rapporti Caroccia-Senese’“Si dimetta“, “la Commissioni antimafia indaghi”, “la premier Meloni spieghi subiti”. Nuova bufera su Delmastro. Il sottosegretario in affari con la famiglia Caroccia? "Mi sono tolto dalla società, la mia storia antimafia è chiara"« La mia storia antimafia è chiara ed evidente, la mia battaglia contro la mafia è chiara ed evidente . Una raccolta di contenuti su Andrea Delmastro Temi più discussi: Caso Delmastro, ecco la foto del 2023 con il sottosegretario e il ristoratore condannato per mafia; Delmastro a Cossato per il Referendum: Come sto? Ho trascorso giorni migliori; Caso Delmastro, Caroccia padre e figlia indagati dalla Procura di Roma. Le ultime novità; Delmastro a Novara: torrenziale per il Sì, muto sul caso 5 Forchette. Caso Caroccia, Delmastro convocato in Commissione AntimafiaL'esponente di FdI sarà ascoltato dopo il referendum sulla sua partecipazione alla srl della figlia di un condannato per reati legati alla camorra ... msn.com Andrea Delmastro, 49 anni, sottosegretario alla Giustizia. Credit: AGFAndrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e importante deputato di Fratelli d’Italia, è al centro di un nuovo caso che lo mette in imbarazzo. Un’inchiesta del Fatto Quotidiano, firmata dal gior ... tpi.it “Lui è Mauro, è un grande: ha la migliore carne di Roma”. Ad Andrea Delmastro Delle Vedove brillavano gli occhi quando entrava e guardava il frigo-vetrina, proprio di fronte all’ingresso del “suo” ristorante “Bisteccheria d’Italia”, nel quartiere Colli Albani a Ro facebook Si scopre che un sottosegretario al ministero della Giustizia, Andrea Delmastro, è in affari con la famiglia del prestanome del clan Senese, Mauro Caroccia, in carcere per reati di mafia, che l'ha frequentato fino ad almeno due mesi fa, e il problema è la "manin x.com