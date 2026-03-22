Ancona Col Sora occasione d’oro per allungare sulle rivali dirette

A sette giornate dalla fine, l’Ancona guida la classifica con quattro punti di vantaggio sull’Ostiamare e si prepara ad affrontare il Sora. La squadra si presenta in buona posizione e ha l’opportunità di allungare ulteriormente sulle rivali dirette, che sono in ritardo di punti in vista delle ultime partite del campionato. La partita rappresenta un’occasione chiave per l’Ancona di consolidare la sua posizione.

Sette giornate alla fine, sei dopo stasera. L’ Ancona prima in classifica si presenta all’appuntamento col Sora con quattro punti di vantaggio sull’Ostiamare e la consapevolezza che il destino è tutto nelle sue mani. E nelle sue gambe. Al Del Conero, fischio d’inizio alle 15,30, arriva un Sora che lotta per non affondare: due mondi agli antipodi, e tre punti che potrebbero valere una stagione intera. Il momento è perfetto per provare a spiccare il volo. Mentre i biancorossi di Maurizi scenderanno in campo contro il Sora, infatti, le due inseguitrici sono impegnate in altrettanti derby: l’Ostiamare ospita l’UniPomezia, il Teramo vola a L’Aquila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ancona Col Sora occasione d’oro per allungare sulle rivali dirette Articoli correlati Leggi anche: Kabel, l’occasione per allungare. C’è il fanalino di coda Migliarino Carlos Augusto a DAZN: «Questa sera occasione per allungare, dobbiamo approfittarne. Ruolo? Per me è indifferente, ecco perchè»Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Aggiornamenti e notizie su Ancona Col Sora occasione d'oro per... Temi più discussi: Serie D / Ancona – Sora: la prima delle 4 finali in casa al prezzo della Serie C; Maurizi tiene alta la tensione per il Sora; Ancona-Sora di domenica posticipata alle 15.30; Ancona, bomber Kouko carica l’ambiente in vista del Sora: Tifosi, spingeteci in Serie C. Ancona Col Sora occasione d’oro per allungare sulle rivali diretteDorici a + 4 sull’Ostiamare, il Teramo va all’Aquila. Ma entrambe devono recuperare il secondo tempo ... msn.com L'Ancona suona la nona: tris a Sora e risposta all'Ostiamare capolista. Decidono Kouko (doppietta) e l'ex De Luca, vetta sempre a -3SORA Soffre nel primo tempo, poi esplode nella ripresa: l'Ancona centra a Sora l'ennesima vittoria - la nona in undici gare, quarta consecutiva - che le consente di tenere il passo della capolista ... corriereadriatico.it L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica che il calciatore Francesco Flaminio si è sottoposto in data odierna, ad un intervento di osteosintesi della clavicola sinistra presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli. L’operazione eseguit facebook