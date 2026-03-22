Rudy Zerbi torna protagonista anche fuori da Amici. Il professore di canto ha rilasciato delle dichiarazioni inedite sulla sua vita privata e sentimentale. Lo ha fatto nel salotto di Silvia Toffanin, durante la puntata di domenica 22 Marzo 2026. Con lui anche la collega Alessandra Celentano: scopriamo nel dettaglio cosa è stato raccontato dai due volti storici del talent di Maria De Filippi. Amici Serale: forte messaggio social di Michele Ballo dopo l’eliminazione Amici news: Rudy Zerbi a Verissimo. Nel corso dell’intervista, Rudy Zerbi ha raccontato alcuni aspetti della sua vita personale, soffermandosi in particolare sulla sua situazione sentimentale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, Rudy Zerbi parla della sua fidanzata: chi è

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