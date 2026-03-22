Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Amici della Terra – Club di Benevento Questa mattina i turisti che si sono recati alla Rocca dei Rettori con l’intenzione di ammirare i giardini e il suggestivo punto panoramico, si sono trovati davanti ai propri occhi, uno spettacolo di inciviltà e di degrado urbano, diversi rifiuti abbandonati tra i reperti archeologici, bottiglie di whisky, lattine sparse dappertutto e persino buste di spazzatura. Un brutto biglietto da visita per la città e per il centro storico, che tra l’altro in questo fine settimana e pieno di turisti per via del festival dedicato alle streghe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amici della Terra – Club di Benevento: “Vandalizzati i giardini della Rocca dei Rettori”

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