Il serale di Amici 25 è tornato in prima serata e, come succede ormai da anni, ha ripreso subito il controllo del sabato sera televisivo. Gli ascolti del 21 marzo mostrano un calo rispetto alle puntate precedenti, segnando una diminuzione di pubblico. La trasmissione, che ha iniziato da poco, continua a essere tra le più seguite nella fascia oraria.

Il serale di Amici 25 è tornato in prima serata e, come succede ormai da anni, ha ripreso subito il controllo del sabato sera televisivo. Un appuntamento che non è più soltanto un programma, ma una sorta di rituale collettivo, capace di tenere insieme pubblico giovane e spettatori abituali della generalista. La prima puntata era attesa, quasi inevitabile nel suo successo, e infatti i numeri hanno premiato ancora una volta il talent di Maria De Filippi. Eppure, fermarsi alla vittoria sarebbe una lettura troppo superficiale. Perché dietro gli ascolti, che restano solidi, si intravede qualcosa di diverso rispetto al passato. Non un crollo, né un segnale allarmante, ma una sfumatura, un leggero cambiamento nel rapporto tra il programma e il suo pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amici 25 debutta in calo: gli ascolti del 21 marzo

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