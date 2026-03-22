Amici 2026 | Opi Michele e Antonio subito eliminati

Al debutto del Serale di Amici 2026, Opi, Michele e Antonio sono stati eliminati subito. La puntata, andata in onda su Canale 5, ha mostrato che oltre ai cantanti Opi e Michele, anche Antonio non ha superato la prima fase. La decisione è stata comunicata durante la trasmissione, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Il Serale di Amici 2026 è partito con una triplice eliminazione. Come annunciato giovedì dalle anticipazioni della registrazione, oltre ai cantanti Opi e Michele c’è stato anche un terzo eliminato, la cui identità è stata svelata nella messa in onda della puntata su Canale 5. Si tratta del ballerino Antonio. La sfida a squadre si è articolata in tre manche. Nelle prima ad avere la peggio è stato Opi, cantante del team Pettinelli-Lo, uscito perdente dallo scontro con i compagni di squadra, i cantanti Valentina e Gard. I nominati sono stati decisi da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, prof del team vincente. Nella seconda manche l’eliminazione è toccata, invece, a Michele del team Cuccarini-Peparini, che ha dovuto vedersela con Angie e Lorenzo, anche loro della categoria canto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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