L’attrice Amanda Peet, nota per i suoi ruoli in Your Friends & Neighbors e Fatal Attraction, ha scosso il mondo dello spettacolo con una rivelazione profondamente intima e dolorosa. In un saggio scritto di suo pugno per il New Yorker (via THR), la Peet ha raccontato per la prima volta la diagnosi di cancro al seno ricevuta lo scorso autunno, un momento già reso drammatico dalle condizioni di salute dei suoi genitori. Mentre affrontava i primi esami e la paura per la propria vita, l’attrice si trovava infatti ad assistere sia la madre che il padre, entrambi in fin di vita e ricoverati in hospice su coste opposte degli Stati Uniti. Il racconto entra nei dettagli di quella che l’attrice definisce una “lenta goccia” di notizie mediche. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Amanda Peet, la confessione dopo la diagnosi: “Avevo il cancro e mio padre stava morendo”

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