Un nuovo episodio si aggiunge alla vicenda che coinvolge il pubblico ministero noto come «manesco». Questa volta si segnalano accuse legate a comportamenti inappropriati, tra cui un episodio con una baby-sitter brasiliana e un’altra con una psicoterapeuta. Il Consiglio superiore della magistratura ha annunciato di voler riesaminare il caso.

Le carte del procedimento aperto a Civitavecchia avevano registrato una vicenda con punti oscuri, che, però, non avevano portato al rinvio a giudizio di Fresa soprattutto per mancanza di denuncia. Alla fine l’uomo ha incassato 12 voti a favore e 7 contrari, mentre sei consiglieri si sono astenuti. All’epoca il togato del Csm Marco Bisogni aveva ammesso che la delibera lasciava «la porta aperta se dovessero esserci sviluppi». Mentre per la collega laica Isabella Bertolini aveva sottolineato che «su questa vicenda occorre una riflessione profonda». Ieri nessuno dei consiglieri del Csm ha accettato di rilasciare dichiarazioni ufficiali sul caso per evitare accuse di violazione del silenzio elettorale connesso al referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Altra denuncia per il pm «manesco». E il Csm vuole riesaminare il caso

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