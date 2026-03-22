Allegri e il pugno al cielo nel tunnel il retroscena sull’esultanza dopo Milan Torino | ecco cos’ha fatto

Dopo la partita tra Milan e Torino, l’allenatore del Milan ha esultato nel tunnel con un gesto di pugno al cielo. Si tratta di un momento visibile ai tifosi e ai media, che ha attirato attenzione. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o commenti ufficiali riguardo a quell’atto. L’episodio si è verificato subito dopo il fischio finale della partita.

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