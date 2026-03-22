Allarme volontariato | Il caro carburante? Un sistema in affanno

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caro carburante sta mettendo sotto pressione le associazioni di volontariato di Pisa, che già faticano a sostenere le spese operative. Secondo i volontari, il costo dei carburanti rappresenta un problema crescente e potrebbe influenzare la loro capacità di intervento. Le associazioni temono che le difficoltà economiche legate all’aumento dei prezzi possano compromettere le attività di assistenza e supporto alla comunità.

Tra le vittime indirette del caro carburante rischiano di finire anche le associazioni di volontariato di Pisa. Gli aumenti dei prezzi alla pompa stanno infatti incidendo in modo sempre più pesante sui bilanci di realtà che ogni giorno mettono ambulanze e mezzi di trasporto al servizio della comunità, garantendo interventi di emergenza e servizi sociali essenziali. A fotografare una situazione definita "critica" è Alessandro Betti, presidente della Pubblica Assistenza, che parla di condizioni sempre più difficili da sostenere. "Oggi per fare un pieno a un’ambulanza, che peraltro funziona a diesel, servono tra i 100 e i 105 euro, quando fino a poco tempo fa ne bastavano circa 70. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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