Allarme volontariato | Il caro carburante? Un sistema in affanno

Il caro carburante sta mettendo sotto pressione le associazioni di volontariato di Pisa, che già faticano a sostenere le spese operative. Secondo i volontari, il costo dei carburanti rappresenta un problema crescente e potrebbe influenzare la loro capacità di intervento. Le associazioni temono che le difficoltà economiche legate all’aumento dei prezzi possano compromettere le attività di assistenza e supporto alla comunità.

Tra le vittime indirette del caro carburante rischiano di finire anche le associazioni di volontariato di Pisa. Gli aumenti dei prezzi alla pompa stanno infatti incidendo in modo sempre più pesante sui bilanci di realtà che ogni giorno mettono ambulanze e mezzi di trasporto al servizio della comunità, garantendo interventi di emergenza e servizi sociali essenziali. A fotografare una situazione definita "critica" è Alessandro Betti, presidente della Pubblica Assistenza, che parla di condizioni sempre più difficili da sostenere. "Oggi per fare un pieno a un’ambulanza, che peraltro funziona a diesel, servono tra i 100 e i 105 euro, quando fino a poco tempo fa ne bastavano circa 70. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme volontariato: "Il caro carburante? Un sistema in affanno" Articoli correlati Il Sistema in affanno. La fabbrica delle nomine poi ritenute illegittimeL'annullamento delle nomine giudiziarie è una crepa nella fiducia tra cittadini e istituzioni. Caro carburante, sos imprese: "Autotrasporto in difficoltà"Il settore dell’autotrasporto torna a lanciare un allarme per il forte aumento dei prezzi dei carburanti. Contenuti utili per approfondire Allarme volontariato Discussioni sull' argomento Allarme volontariato: Il caro carburante? Un sistema in affanno; Allarme carburante: il volontariato rischia rallentamenti; Caro carburante, l'allarme della Misericordia di Antignano: Servizi gratuiti a rischio; Allarme carburante, servizi a rischio. Caro diesel, Ugl Matera lancia l’allarme: ''In gioco centinaia di posti di lavoro nel Materano''L’impennata del prezzo del diesel rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza economica per il Materano, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e la sopravvivenza di imprese fond ... lasiritide.it Le Pro Loco del Veneto lanciano l’allarme: regole poco chiare rischiano di frenare il volontariato e le tradizioni locali. La Regione promette sburocratizzazione e sostegno per tutelare feste, sagre e rievocazioni che animano i territori. #ProLoco #Volontariat - facebook.com facebook #Incendio a Piano di Commezzadura. L’allarme è scattato alle 00:04 di oggi e ha portato all’intervento di circa 35 vvf dei corpi di Commezzadura, Mezzana, Ossana e Monclassico. Il rogo, scaturito dalla canna fumaria, è stato circoscritto ad una porzione di tett x.com