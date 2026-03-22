È stato trovato un ordigno probabilmente risalente al periodo postbellico, che ha portato alla chiusura temporanea del lungomare. La scoperta ha causato l’intervento delle forze di sicurezza, mentre le operazioni di bonifica sono in corso. La zona è stata messa in sicurezza e il traffico è stato deviato fino al completamento delle verifiche. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata al momento.

Il ritrovamento di un ordigno probabilmente postbellico ha reso necessario poco prima delle 12 la chiusura di un tratto del lungomare Tafuri nei pressi dell’ex ostello della gioventù e nella zona già interdetta per il cedimento di una parte nota come i giardini di Asia e degli amici del mandorlo. Nei pressi della spiaggia dove di trova l’ex ostello della Gioventù sarebbe stata rinvenuta una bomba. Sul posto la polizia. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allarme bomba, chiuso il lungomare

Articoli correlati

Allarme bomba e paura a bordo di un aereo della Turkish Airlines: atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Barcellona per un falso allarme bomba. La causa era un sms sospettoUn aereo della Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in seguito a un presunto...

VIDEO| Chiuso di nuovo il lungomare: c'è una voragine in viale Artale AlagonaNuova inaspettata chiusura per il lungomare dove, all'altezza di viale Artale Alagona, si è aperta una nuova voragine - dopo quelle causate dal...

Altri aggiornamenti su Allarme bomba

Temi più discussi: Allarme bomba in centro: evacuata la sede di una banca a due passi dal Senato; Allarme bomba all'Ufficio elettorale di piazza Giulio Cesare: carabinieri sul posto, ma era una valigia; Lentini | Sospetto esplosivo alla base militare di Sigonella: scatta l’allarme bomba; Allarme bomba a Sigonella mentre un drone spia Usa parte dalla base Nato per preparare l’attacco all’isola di Kharg.

Allarme bomba negli uffici elettorali di Palermo, valigetta sospetta abbandonata in piazza Giulio CesareL'allarme è stato lanciato per la presenza di una valigetta sospetta al piano terra. Sul posto forze dell'ordine ed artificieri ... ilsicilia.it

Quattro allarmi bomba in tre ore a Roma: evacuata anche la sede di Fratelli d’ItaliaMomenti di forte tensione nel centro di Roma dove, nel pomeriggio di martedì 3 marzo, quattro allarmi bomba sono scattati nel giro di poche ore in alcune ... romadailynews.it

Allarme bomba a Sigonella, base bloccata per ore: controlli congiunti Italia-Usa, poi il cessato allarme facebook

Allarme bomba alla Credem di piazza delle Cinque Lune, l'edificio è stato evacuato x.com