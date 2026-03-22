Alexandra Paul | da Baywatch all’arresto per salvare i cani

L’ex attrice Alexandra Paul, nota per il suo ruolo in Baywatch, è stata arrestata nel Wisconsin insieme ad altri 19 individui. L’arresto è avvenuto dopo un’irruzione in un allevamento di beagle, che ha portato all’arresto di più persone coinvolte nell’azione. La polizia ha confermato l’identità di Paul tra i fermati.

Nel Wisconsin, l’ex attrice Alexandra Paul è stata arrestata insieme ad altre 19 persone dopo aver irruzionato in un allevamento di beagle. L’azione, compiuta per sottrarre cani destinati alla vendita a laboratori di ricerca, segna un’altra tappa nella sua lunga battaglia contro lo sfruttamento animale. La Paul, nota in passato come Stephanie Holden nella serie televisiva Baywatch, ha scelto di abbandonare la vita da diva per dedicarsi all’attivismo radicale. A sessantadue anni, l’artista statunitense non indossa più il costume rosso intero che la rese celebre negli anni Novanta, ma una tuta bianca funzionale per le operazioni di disobbedienza civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alexandra Paul: da Baywatch all’arresto per salvare i cani Articoli correlati In arresto Alexandra Paul, ex attrice di Baywatch: cosa è successoDa anni attivista per i diritti degli animali, la popolare attrice della fortunata serie tv americana è stata arrestata in Wisconsin Una delle... Leggi anche: Alexandra Paul arrestata, l'attrice di Baywatch ha cercato di liberare cani destinati alla sperimentazione 'Baywatch' Star Alexandra Paul Speaks Out After Her Arrest Contenuti utili per approfondire Alexandra Paul Temi più discussi: In arresto Alexandra Paul, ex attrice di Baywatch: cosa è successo; La star di Baywatch Alexandra Paul è stata arrestata (di nuovo) per aver liberato 30 cani da un allevamento; Alexandra Paul arrestata, l'attrice di Baywatch ha cercato di liberare cani destinati alla sperimentazione; Blitz per liberare cani Beagle usati per esperimenti, arrestata anche l’ex Baywatch Alexandra Paul. Alexandra Paul, l'ex bagnina di Baywatch libera beagle da un allevamento: arrestataL'ex volto della tv fa irruzione in un allevamento negli Stati Uniti per liberare cani destinati alla ricerca: Orgogliosa di quello che ho fatto. tgcom24.mediaset.it L’ex bagnina di Baywatch Alexandra Paul arrestata per avere liberato dei beagleMentre Baywatch sta per tornare con un reboot, l'ex bagnina della serie tv Alexandra Paul è stata arrestata. Ecco perché ... amica.it Alexandra Paul di Baywatch libera cani da allevamento: arrestata #baywatch x.com Blitz in un allevamento di Beagle negli USA: tra gli attivisti arrestati anche Alexandra Paul, volto di Baywatch - facebook.com facebook