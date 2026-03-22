Alexander-Arnold in panchina nel derby di Madrid pugno duro del Real | punito per aver fatto ritardo

A sorpresa Alexander-Arnold è stato escluso dai titolari del derby di Madrid: Arbeloa ha applicato il codice disciplinare dopo un ritardo in allenamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutti gli aggiornamenti su Alexander Arnold in panchina nel derby...

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Real Madrid, Arbeloa spedisce Alexander-Arnold in panchina contro l'Atletico: il motivoNemmeno il derby di Madrid contro l'Atletico ha spinto Alvaro Arbeloa a fare concessioni o deroghe. L'esclusione di Trent Alexander-Arnold dall'undici titolare del Real questa sera è dovuto ad un rita ... msn.com

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