Alex Marquez | KTM sottovalutato mentre si prepara a lasciare Gresini Racing

Alex Marquez sta per lasciare Gresini Racing e si sta preparando a passare a KTM. La notizia riguarda il trasferimento del pilota, che ha corso con il team italiano fino a questo momento. La decisione di cambiare team e la scelta di KTM sono al centro delle attenzioni nel mondo delle corse. La situazione si sviluppa in vista della prossima stagione di MotoGP.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alex Marquez si sta preparando a un’importante transizione nella sua carriera, lasciando il team Gresini per unirsi all’Austrian KTM. Questo cambiamento è atteso da tempo e verrà ufficializzato non appena saranno conclusi i nuovi accordi commerciali. La decisione di Marquez arriva dopo un’annata di successi con il team satellite Ducati, culminata con la conquista di tre vittorie, che lo hanno portato al secondo posto nel campionato del 2025. Nonostante la solida relazione costruita con Gresini, Marquez ha riconosciuto che l’opportunità di un contratto con un team ufficiale come KTM era irrifiutabile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alex Marquez: KTM sottovalutato mentre si prepara a lasciare Gresini Racing. Articoli correlati Leggi anche: Alex Marquez si è sentito trascurato da Ducati prima di scegliere il posto in KTM 2027. MotoGP, ecco la Ducati Gresini. Alex Marquez: "Abbiamo gli ingredienti per fare bene"Miglior team indipendente al termine della scorsa stagione, il team Gresini Ducati sogna di ripetere gli ottimi risultati anche nel Mondiale MotoGP... Tutto quello che riguarda Alex Marquez Discussioni sull' argomento Alex Marquez: KTM sottovalutato mentre si prepara a lasciare Gresini Racing.; Alex Marquez spinge KTM a presentare un’offerta doppia per il contratto del 2027. Alex Marquez spinge KTM a presentare un’offerta doppia per il contratto del 2027.Le prime trattative tra Marquez e KTM sono state segnate da un’offerta iniziale insoddisfacente, secondo quanto riportato dal giornalista Manuel Pecino. Marquez, che attualmente guadagna circa 400.000 ... napolipiu.com Gresini perde i pezzi, Aldeguer cambia Ducati: sarà VR46 e addio Alex Marquez, a Goiania impazza il mercatoAnche in Brasile si muove il mercato piloti, arrivano conferme sul passaggio di Aldeguer col team di Valentino Rossi mentre Gresini perde i pezzi, Alex Marquez dato per certo in KTM nel 2027 ... sport.virgilio.it Marc Marquez torna alla vittoria ma deve combattere con Di Giannantonio, autore della pole e di una gara da protagonista. Torna anche Martin che batte Bezzecchi, poi Ogura, Quartararo, Alex Marquez, Bagnaia e Acosta che chiude il gruppo degli uomini a p - facebook.com facebook #MotoGP | Alex Marquez: "Ci sono poche curve a sinistra, ma quelle che ci sono, attenzione..." x.com