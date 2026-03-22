La promozione in Serie C è stata ufficialmente confermata dall’Alessandria, una squadra che ha raggiunto l’obiettivo con un anticipo record mai nella sua storia. La vittoria per 2-0 contro l’Albese ha siglato il traguardo, trasformando la società in un vero bene comune sotto la guida del presidente Antonio Barani. Il tecnico Alberto Merlo celebra i suoi 25 giocatori come elementi eccezionali, mentre il direttore tecnico Stefano Civeriati dedica questo successo alla memoria di Tony Colombo. Questo risultato non è solo uno score sportivo, ma rappresenta l’apice di dieci mesi di lavoro intenso e costante. La narrazione ufficiale sottolinea come l’unità tra tifo, passione e progetto societario abbia creato un mix vincente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria vola in Serie C: record storico e unità totale

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