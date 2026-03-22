alessandra campedelli il silenzio gioca con loro

Alessandra Campedelli ha lavorato come allenatrice della nazionale di pallavolo femminile dell’Iran dal 2021 al 2023. Durante questo periodo, ha guidato la squadra in diverse competizioni internazionali. La sua esperienza nel settore sportivo si è svolta principalmente in Iran, dove ha contribuito alla formazione delle giocatrici e alla gestione tecnica della squadra.

Intervista È stata allenatrice della nazionale di pallavolo femminile dell’Iran dal 2021 al 2023, e ha raccontato la sua esperienza in un libro edito di recente: «Io Posso» (Baldini e Castoldi) Alessandra Campedelli è stata allenatrice della nazionale di pallavolo femminile dell’Iran dal 2021 al 2023. Ha raccontato la sua esperienza nel libro Io Posso ( Baldini e Castoldi) che ha presentato ieri a Book Pride a Milano, occasione del nostro incontro. Nel 2024 ha allenato la nazionale femminile di pallavolo del Pakistan. Oggi allena quella femminile della Tunisia. Sono stata un’atleta della nazionale di hockey su prato dal 1989 fino 1998, poi ho avuto il primo figlio e ho abbandonato, in Italia per una donna è impossibile conciliare sport e famiglia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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