Alda Merini chi era? La vita e la poesia

Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Alda Merini, la sua vita e la sua poesia, simbolo del Novecento, continua a risuonare con la sua voce e le sue parole anche a 93 anni dalla sua nascita. Nata il 21 marzo 1931 a Milano da Emilia Painelli e Nemo Merini, Alda Merini ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama letterario italiano. Fin da giovane, a soli 16 anni, Alda ha iniziato a comporre le sue prime poesie, caratterizzate da semplicità, linearità e pochi versi, che hanno immediatamente conquistato i lettori. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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