Il giovane tennista Jaime Alcaraz, fratello di Carlos Alcaraz, ha vinto il torneo Under 15 del Challenger di Murcia, sconfiggendo in finale Rodrigo Burgos. La vittoria è arrivata nel weekend, portando il ragazzo a ottenere il primo successo importante nella sua categoria. La finale si è giocata sui campi locali, con Alcaraz Jr. che si è imposto concludendo la partita in due set.

Il giovane Jaime Alcaraz, fratello di Carlos Alcaraz, si è preso la scena nel weekend conquistando il torneo Under 15 del Challenger di Murcia, superando in finale Rodrigo Burgos. A colpire non è stata solo la vittoria, ma soprattutto il punto decisivo: uno scambio spettacolare, ricco di colpi e soluzioni diverse, che ha chiuso il match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz Jr è il clone del fratello: con questo punto assurdo vince il torneo di Murcia

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