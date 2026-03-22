Alcaraz Jr è il clone del fratello | con questo punto assurdo vince il torneo di Murcia
Il giovane tennista Jaime Alcaraz, fratello di Carlos Alcaraz, ha vinto il torneo Under 15 del Challenger di Murcia, sconfiggendo in finale Rodrigo Burgos. La vittoria è arrivata nel weekend, portando il ragazzo a ottenere il primo successo importante nella sua categoria. La finale si è giocata sui campi locali, con Alcaraz Jr. che si è imposto concludendo la partita in due set.
Il giovane Jaime Alcaraz, fratello di Carlos Alcaraz, si è preso la scena nel weekend conquistando il torneo Under 15 del Challenger di Murcia, superando in finale Rodrigo Burgos. A colpire non è stata solo la vittoria, ma soprattutto il punto decisivo: uno scambio spettacolare, ricco di colpi e soluzioni diverse, che ha chiuso il match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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