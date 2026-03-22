Alberto Zattini | Capitale il dossier era bellissimo Ma con Cesena meno chance

Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, ha commentato la mancata vittoria della Capitale della Cultura definendola un

Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, per Davide Rondoni sul Carlino di ieri la mancata vittoria della Capitale della Cultura è stata un "gol fallito a porta vuota". Concorda? "Sì. Avevamo tutte le caratteristiche per vincere, ma quando abbiamo avuto la palla l’abbiamo tirata in tribuna". Quali sarebbero gli errori? "Appena il sindaco Zattini ha manifestato la volontà di correre, dopo la prima interlocuzione con il ministro Giuli, ecco che Cesena ha dichiarato la stessa cosa. Una mossa che a me è sembrata di rottura. Da quel punto in avanti abbiamo inanellato una lunga serie di errori". Il sindaco Zattini avrebbe dovuto chiedere a Cesena di fare un passo indietro? "Secondo me assolutamente sì, innanzitutto perché il regolamento prevede la candidatura di una singola città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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