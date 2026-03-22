C’è un passaggio che pesa più degli altri, perché arriva da dove nessuno se lo aspettava. Al Jazeera, storicamente allineata su posizioni filo-palestinesi e spesso critiche verso Stati Uniti e Israele, pubblica un editoriale che ribalta la narrazione dominante: la guerra contro l’ Iran non è un errore strategico, ma una campagna che sta funzionando. Non è solo un’opinione. È un segnale politico. Il network qatariota, considerato uno dei principali strumenti di influenza del Golfo e vicino alla famiglia reale degli Al Thani, ha sempre rappresentato una voce alternativa rispetto alle letture occidentali del Medio Oriente. Per questo la svolta colpisce osservatori e analisti: non si tratta di un cambio di tono, ma di un cambio di prospettiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Al Jazeera si gira contro Teheran: per Doha Usa e Israele stanno vincendo la guerra

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