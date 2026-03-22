Al ’Giannetti’ colloqui per i docenti

Venerdì 27 alle 16, l’Istituto musicale comunale 'Palmiero Giannetti' terrà un incontro con il direttore Antonio Di Cristofano. L’evento è rivolto ai musicisti e ai docenti interessati a svolgere attività di insegnamento nella scuola. La riunione si svolgerà presso la sede dell’istituto e mira a presentare le opportunità di collaborazione per chi desidera insegnare nel contesto musicale comunale.

L’Istituto musicale comunale ’Palmiero Giannetti’ organizza venerdì 27 alle 16 un incontro con il direttore Antonio Di Cristofano (nella foto), rivolto ai musicisti e ai docenti interessati a svolgere attività di insegnamento nella scuola. L’appuntamento, che si terrà nella sede della scuola in via Bulgaria 21 a Grosseto, è pensato per chi possiede i titoli necessari per l’insegnamento musicale e desidera conoscere più da vicino l’organizzazione didattica dell’istituto e le modalità di una eventuale collaborazione. Durante l’incontro sarà possibile presentarsi e sostenere un breve colloquio conoscitivo con il direttore. Per partecipare è necessario prenotare il proprio colloquio contattando la segreteria dell’istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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