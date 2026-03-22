Nella notte di domenica 22 marzo, due scialpinisti hanno inviato un messaggio di emergenza al loro amico, segnalando di essere bloccati nella neve. L'allarme è stato immediatamente attivato dal soccorso alpino, che ha avviato le operazioni di recupero tra il Rifugio Mandrone e il Rifugio ai Caduti. Le operazioni di soccorso sono state condotte nella zona di montagna tra Trento e le vette circostanti.

TRENTO - Il messaggio all'amico fa scattare l'allarme al soccorso alpino: è accaduto nella notte di domenica 22 marzo tra il Rifugio Mandrone e il Rifugio ai Caduti dell'Adamello, dove i soccorsi sono intervenuti per salvare due scialpinisti, di 66 e 31 anni, rimasti bloccati ad una quota di 2.600 metri a causa di una bufera di neve. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata attorno alle 20.50 da parte di un conoscente che aveva ricevuto dei messaggi di aiuto dagli scialpinisti stessi. I soccorsi La Centrale Unica di Emergenza, vista l'impossibilità dell'elicottero ad intervenire per via delle condizioni meteo proibitive, ha attivato la Stazione competente di Pinzolo del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, oltre a quella di Vermiglio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «Aiuto, siamo bloccati nella bufera di neve», il messaggio all'amico fa scattare l'allarme: due scialpinisti recuperati nella notte

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