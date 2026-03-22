Aiuta gli anziani con le tecnologie arrivano i complimenti del Papa | La lettera? Un’emozione unica

Il Papa ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Nicola Orlandi, persona di Carrara che da anni aiuta gli anziani ad usare le tecnologie. La sua lettera ha suscitato emozione e gratitudine, evidenziando l’impegno nel favorire l’inclusione digitale delle persone più avanti con gli anni. Orlandi ha ricevuto i complimenti pubblici dal pontefice per il suo lavoro di supporto e assistenza.

Carrara, 22 marzo 2026 – Importante riconoscimento per l’apuano Nicola Orlandi. Il giovane, da anni impegnato nel servizio civile e nell’attività di facilitatore digitale per aiutare nell’uso delle nuove piattaforme, ha ricevuto alcuni giorni fa una lettera ufficiale dalla Segreteria di Stato vaticana, dalla sezione per gli Affari Generali, firmata dal Monsignore Anthony Ekpo, contenente un messaggio a lui indirizzato da parte di Papa Leone XIV. Nel testo, il Santo Padre, informato del percorso personale di Nicola, caratterizzato da un forte impegno civico, da riconoscimenti di merito e da una significativa dedizione alla crescita culturale e digitale, ha espresso grande apprezzamento per la sua testimonianza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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