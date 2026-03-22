L'Italia chiude la rassegna iridata con cinque medaglie: tre successi e due piazze d'onore. TORUN (POLONIA) - Mattia Furlani è medaglia d'argento nel salto in lungo maschile dei Mondiali indoor di atletica leggera, andati in scena a Torun, in Polonia. Lo specialista di Marino, delle Fiamme Oro, eguaglia il personal best di 8.39, ma è costretto a inchinarsi alla performance del portoghese Gerson Baldé, autore di uno straordinario 8.46 (miglior prestazione mondiale stagionale). Dopo il doppio oro mondiale a Tokyo e Nanchino (indoor), l'azzurro manca il tris ma si conferma ai vertici della disciplina. Il bronzo va al bulgaro Bozhidar Saraboyukov, con 8. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ai Mondiali indoor Furlani è d'argento nel salto in lungo

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