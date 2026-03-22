AI in vigna | stima precisa e zero sprechi

L’uso dell’intelligenza artificiale in vigna sta portando a stime più precise e a una riduzione degli sprechi nella viticoltura italiana. Le aziende agricole adottano sistemi che analizzano i dati per monitorare le colture e ottimizzare le risorse. Questa tecnologia sostituisce metodi tradizionali, basati sull’esperienza, con un approccio più scientifico e affidabile.

L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente la viticoltura italiana, passando da una gestione basata sull’esperienza a un sistema guidato dai dati. Questa rivoluzione interessa ogni fase della filiera vinicola, dalla coltivazione alla vendita, rendendo i processi più efficienti e sostenibili. La stima della resa, storicamente complessa e soggetta a errori, diventa oggi precisa grazie all’uso di telecamere RGB-D e reti neurali che identificano i grappoli lungo i filari. L’adozione di queste tecnologie permette di ridurre gli sprechi di risorse e migliorare la qualità del prodotto finale. Mentre le aziende agricole si adattano a questa nuova realtà, emergono nuove figure professionali capaci di integrare competenze agronomiche con l’analisi dei dati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI in vigna: stima precisa e zero sprechi Articoli correlati Intelligenza artificiale in vigna, l’AI rivoluziona la vendemmia e il vinoParlare di intelligenza artificiale in vigna non significa evocare scenari futuristici, ma descrivere una trasformazione già in atto, che coinvolge... Inter-Juve è pure Marotta-Spalletti: da Venezia ai nerazzurri tra stima, chiamate ed esoneri!La più alta legge marottiana, quella che proibisce l’esonero di un allenatore a stagione in corso, cadde in Laguna: il presidente del Venezia,...