Agguato nel parcheggio La spedizione punitiva finisce nel sangue In caserma un 29enne

Da ilrestodelcarlino.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un inseguimento si svolge nel cuore della città durante il giorno, tra le case e vicino al centro storico, e termina con un'aggressione nel parcheggio di piazzale Torre Umbratica. Un uomo di 29 anni viene portato in caserma dopo l'aggressione, che si conclude con feriti e un episodio di violenza. La scena si svolge davanti agli occhi dei passanti.

Un inseguimento in pieno giorno, tra le case e a pochi passi dal centro storico, culminato in una violenta aggressione nel parcheggio di piazzale Torre Umbratica. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nella zona di Porta Serrata, dove cinque giovani – di nazionalità tunisina – sono stati protagonisti di quella che appare, secondo una prima ricostruzione, come una spedizione punitiva finita nel sangue. Tutto ha avuto inizio davanti a un negozio etnico con gastronomia caraibica all’inizio di via Sant’Alberto, un punto già segnalato dai residenti per episodi di tensione nelle ore serali. Qui, secondo le testimonianze raccolte, è scoppiata una lite tra più persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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