Serata di controlli per la polizia di Stato, che nel pomeriggio e poi nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo ha presidiato la zona universitaria con alcuni agenti in borghese. Il servizio di controllo ha portato a due arresti e a diverse identificazioni. Il primo arresto riguarda un ragazzo classe 2007, straniero e con precedenti. I fatti sono avvenuti in zia Zamboni attorno all’una di notte, quando un gruppo di sei persone ha accerchiato un gruppo più piccolo di tre ragazzi, chiedendo loro dei soldi. Al loro rifiuto, uno dei sei ragazzi ha strappato dal collo della vittima una collana d’oro: quest’ultimo ha cercato di trattenere il rapinatore, ma è stato malmenato dal resto del gruppo così come uno degli amici con cui si trovava. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Minaccia e rapina due ragazzi in zona universitaria: arrestatoUn cittadino italiano classe 2000 è stato arrestato dalla polizia per il reato di rapina aggravata in concorso.

Ferimento in zona universitaria: cinque persone fermate dopo un’aggressione a BolognaUn tentativo di omicidio ha sconvolto la zona universitaria di Bologna nella tarda serata di ieri, con cinque persone trattenute dalle forze...

Aggressione del branco al 22enne della Bocconi, le intercettazioni choc degli assalitori

Contenuti e approfondimenti su Aggressione e rapina in zona...

Temi più discussi: Aggressione e rapina in zona universitaria: un arresto; Aggressione e rapina tra ragazze a Torino, 18enne presa a calci e derubata: 10 giorni di prognosi; Entra dalla finestra e massacra di botte l'ex moglie: terrore ai Castelli, arrestato 58enne; Armi, rapina e maltrattamenti. 7 misure cautelari.

Difesa personale in auto: cosa fare in caso di aggressione o rapina (e cosa dice la legge)Aggressioni nel traffico: come prevenirle e difendersi in auto. Scoprirete cosa fare se qualcuno vi minaccia, come gestire situazioni pericolose e quali strumenti usare legalmente. L’obiettivo è uno s ... msn.com

Aggressione al pronto soccorso. Paziente inizia a correre e ferisce guardia e infermiereNottata ad alta tensione al Policlinico, arrestato a Monza un cittadino di origine somala esagitato. Processato per direttissima, ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione ed è stato rilas ... msn.com

Un cane Malinois di tre anni, adottato da pochi mesi, morto dopo una violenta aggressione nella proprietà di famiglia. Un’accusa durissima lanciata pubblicamente sui social da Alain-Fabien Delon contro il fratello Anthony facebook

Un’aggressione violenta ai danni di chi stava semplicemente facendo il proprio lavoro. Quanto accaduto a Roma, a una troupe del Tgr Lazio impegnata a documentare stabili occupati dagli anarchici dopo la morte di due attivisti intenti a fabbricare una bomba, x.com