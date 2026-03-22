Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 22 marzo 2026 – Si registra una crescita dell’affluenza per il Referendum costituzionale sulla giustizia in Campania, anche se i dati sono ancora al di sotto della media nazionale. Secondo le rilevazioni alle ore 12, il 10,96% degli aventi diritto ha già esercitato il proprio voto. Questo risultato, sebbene inferiore rispetto al contesto nazionale, rappresenta un incremento positivo in confronto alle consultazioni regionali tenutesi nella stessa fascia oraria lo scorso anno. Un’analisi a livello provinciale mette in luce che i dati migliori vengono da Benevento, dove l’affluenza ha raggiunto l’11,59%, e da Napoli, con l’11,15%. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Affluenza risicata in Campania per il referendum: dati tra i più bassi d’Italia.

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