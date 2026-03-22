Referendum giustizia, alle 23 l'affluenza al voto è sopra il 46%. Il dato è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Il dettaglio regione per regione: L'Emilia-Romagna si conferma la Regione dove si vota di più al referendum: alle 23 i seggi si sono chiusi con una partecipazione del 53,7%, sempre attorno agli otto punti sopra la media nazionale. Il dato fa segnare anche un +18% rispetto alla rilevazione della stessa ora delle regionali di un anno e mezzo fa, quando l'affluenza finale fu di 46,4% Le province dove si è votato di più si confermano Bologna (57,2%), Modena (54,4%) e Reggio Emilia (54%). Sono tutte già sopra il 50%, tranne Piacenza che è sotto la soglia di qualche decimale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Affluenza Referendum alle 23: nel Lazio vota oltre il 48%, la Puglia supera il 39%, Emilia-Romagna la regione leader

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Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andataL’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia supera il 45% alle 23.

Leggi anche: Roma, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: alle 19 a Roma affluenza al 44%, la più alta della regione. Nel Lazio percentuale al 41,22%. Seggi aperti fino alle 23

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Temi più discussi: Referendum, l'Italia al voto. Boom dell'affluenza, al 38,9% alle 19; Referendum giustizia: alle 23 affluenza record oltre il 45%; Giustizia, alle 23 confermata grande affluenza alle urne per il referendum: 43,79% . TUTTI I DATI REGIONALI; Referendum sulla giustizia a Milano, affluenza al 45,71% alle 19.

Referendum giustizia, affluenza alle 23 oltre il 46%: a Roma il 49%, Milano raggiunge il 53%Seggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ... ilmessaggero.it

Affluenza al referendum finora al 30%, in Alto Adige si è votato meno che in qualunque regioneIl risultato alla chiusura dei seggi alle 23 (ma si vota anche lunedì). Molto meglio il Trentino con il 51,96%% ... rainews.it

Alle ore 23 urne chiuse: l'affluenza supera il 45%: è il dato più alto per un referendum con il voto su due giorni. Si riparte domani, lunedì 23 marzo: si potrà votare dalle ore 7 alle ore 15. Tutti gli aggiornamenti sul Corriere: trovi il link nel primo commento facebook

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 44,68% alle ore 23. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% delle sezioni. ANSA/ ANDRE x.com