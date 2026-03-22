Affluenza al referendum 2026 | l’analisi dei dati delle 19 e il peso dei partiti

Roma, 22 marzo 2026. L’affluenza al referendum per la Giustizia ha toccato alle 19 il 38,9%. Un dato clamoroso, che la quasi totalità dei sondaggisti non aveva previsto. Ma cosa significa questo numero, se guardiamo sotto il cofano della macchina elettorale e lo paragoniamo al voto del 2022? Il raffronto tra gli italiani che si sono presentati ai seggi oggi pomeriggio e quelli che sono andati a votare alle Politiche di quattro anni fa ci può dire, in teoria, quanto gli elettori abbiano seguito il messaggio dei rispettivi leader. Per cosa si vota al referendum: separazione delle carriere, sdoppiamento del Csm e Alta corte. La riforma della Giustizia alla prova del nove Il confronto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è oltre il 38% alle ore 19. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi. #IlMessaggero #Refer facebook

Le correlazioni tra l'affluenza alle 19 e la finale delle politiche del 2022 e i risultati per coalizione mostrano due linee che si stanno appiattendo. Risultato imprevedibile. x.com