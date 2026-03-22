Affari Tuoi Mauro accetta l'offerta dopo 9 pacchi chiamati | Il valore dei soldi pare secondario

Partita insolita ad Affari Tuoi del 22 marzo, alla prima offerta del dottore il concorrente accetta subito e De Martino è costretto a proseguire immaginando una partita virtuale, alla fine della quale Mauro scopre di aver fatto bene ad accettare: non avrebbe vinto nulla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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